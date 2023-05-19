Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 449,19 тенге, евро – 485,89 тенге, рубля – 5,61 тенге.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 444 тенге, продажи – 448 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 486 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,5 тенге, продажи – 5,6 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 446 тенге, продажи – 449 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 487,5 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,45 тенге, продажи – 5,7 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 448,5 тенге, продажи – 450 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 490 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,52 тенге, продажи – 5,65 тенге.