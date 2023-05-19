Курсы валют в обменниках Казахстана на 19 мая

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 19 мая 2023 года (на 11:15), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 449,19 тенге, евро – 485,89 тенге, рубля – 5,61 тенге. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане в обменных пунктах – 444 тенге, продажи – 448 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане в обменных пунктах – 481 тенге, продажи – 486 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане в обменных пунктах – 5,5 тенге, продажи – 5,6 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 446 тенге, продажи – 449 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 480 тенге, продажи – 487,5 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 5,45 тенге, продажи – 5,7 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 448,5 тенге, продажи – 450 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 485 тенге, продажи – 490 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 5,52 тенге, продажи – 5,65 тенге. Читайте также Курс доллара немного снизился на торгах 19 мая Приближаясь ко дню X: чем опасен для Казахстана дефолт по госдолгу в США? Удастся ли правительству РК выполнить обещание по трудоустройству миллиона казахстанцев

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