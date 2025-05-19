Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 мая
По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 509,51 тенге, евро – 570,6 тенге, рубля – 6,3.
Астана
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Астане – 508,5 тенге, продажи – 514,5 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Астане – 568 тенге, продажи – 575 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Астане – 6,15 тенге, продажи – 6,3 тенге.
Алматы
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,3 тенге, продажи – 513 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Алматы – 569 тенге, продажи – 574 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,21 тенге, продажи – 6,33 тенге.
Шымкент
Курс доллара в обменных пунктах
Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 510 тенге, продажи – 513 тенге.
Курс евро в обменных пунктах
Средний курс покупки евро в Шымкенте – 570 тенге, продажи – 574 тенге.
Курс рубля в обменных пунктах
Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,22 тенге, продажи – 6,27 тенге.
Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.