Курсы валют в обменниках Астаны и Алматы на 19 мая

Фото: Zakon.kz

Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Астаны, Алматы и Шымкента, а также о курсах Нацбанка РК на 19 мая 2025 года (на 11:08), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс доллара составляет 509,51 тенге, евро – 570,6 тенге, рубля – 6,3. Астана Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Астане – 508,5 тенге, продажи – 514,5 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Астане – 568 тенге, продажи – 575 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Астане – 6,15 тенге, продажи – 6,3 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы – 510,3 тенге, продажи – 513 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы – 569 тенге, продажи – 574 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы – 6,21 тенге, продажи – 6,33 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте – 510 тенге, продажи – 513 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте – 570 тенге, продажи – 574 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте – 6,22 тенге, продажи – 6,27 тенге. Указанные курсы валют актуальны только на момент написания материала. В зависимости от времени цены на иностранную валюту могут колебаться.

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