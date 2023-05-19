Корейский певец исполнил кавер "Цыганской серенады" на домбре
18 мая исполнитель опубликовал новое видео с кавером на своем канале в YouTube.
О пополнении в своем репертуаре он заявил публично еще на прошлой неделе. Певец рассказал, что, побывав в Казахстане, еще в марте решил записать казахскую народную песню на домбре. Именно тогда ему подарили домбру, и последний месяц он учился играть на новом инструменте.
"Впервые сыграл на домбре, которую получил в подарок...наслаждайтесь", – подчеркнул артист.
Популярностью среди подписчиков из Казахстана Сонг Вон Соб пользуется еще с начала 2023 года. Тогда кавер-исполнитель записал на корейском известные музыкальные произведения Батырхана Шукенова "Дождь" и Мираса Жугунусова "Зымыран", также песню Казыбека Курайыша "Таптым-ау сені".
Его подписчикам очень понравился кавер:
- "Цыганская серенада" – историческая песня, укравшая любовь всех казахстанцев. Спасибо! Так держать, стань самой яркой звездой, певцом, покоряющим мировые сцены! Успехов!
- Своими действиями он показал уважение! Потрясающе, даже если бы он просто принял подарок и повесил на стену, а он еще и так красиво играет!
- Теперь и иностранцы услышат наше искусство, нашу "Цыганскую серенаду". Только успехов!
- Вы в прошлой жизни были казахом, вам надо жениться на казашке!
Ранее он исполнил также песню "Твои шаги" Батырхана Шукенова на корейском языке.