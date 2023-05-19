Корейский певец исполнил кавер "Цыганской серенады" на домбре

Сонг Вон Соб, известный певец из Кореи, знаменитый своими каверами казахстанских песен, исполнил очередной шедевр, сообщает Zakon.kz.

18 мая исполнитель опубликовал новое видео с кавером на своем канале в YouTube.

О пополнении в своем репертуаре он заявил публично еще на прошлой неделе. Певец рассказал, что, побывав в Казахстане, еще в марте решил записать казахскую народную песню на домбре. Именно тогда ему подарили домбру, и последний месяц он учился играть на новом инструменте.

"Впервые сыграл на домбре, которую получил в подарок...наслаждайтесь", – подчеркнул артист.

Популярностью среди подписчиков из Казахстана Сонг Вон Соб пользуется еще с начала 2023 года. Тогда кавер-исполнитель записал на корейском известные музыкальные произведения Батырхана Шукенова "Дождь" и Мираса Жугунусова "Зымыран", также песню Казыбека Курайыша "Таптым-ау сені".

Его подписчикам очень понравился кавер:

"Цыганская серенада" – историческая песня, укравшая любовь всех казахстанцев. Спасибо! Так держать, стань самой яркой звездой, певцом, покоряющим мировые сцены! Успехов!

Своими действиями он показал уважение! Потрясающе, даже если бы он просто принял подарок и повесил на стену, а он еще и так красиво играет!

Теперь и иностранцы услышат наше искусство, нашу "Цыганскую серенаду". Только успехов!

Вы в прошлой жизни были казахом, вам надо жениться на казашке!

Ранее он исполнил также песню "Твои шаги" Батырхана Шукенова на корейском языке.