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Уже сегодня! Не пропустите громкое ММА-событие в Алматы

Уже сегодня! Не пропустите громкое ММА-событие в Алматы Фото: Olimpbet
Турнир Hardcore FC ММА стартует в 19:00 на Almaty Arena. Бойцы из разных стран, включая топовых казахстанцев, проверят друг друга на прочность в октагоне. Как распределились пары?

Спонсор первого стадионного турнира Hardcore FC ММА в Алматы – самый популярный букмекер в Казахстане Olimpbet. Организаторы обещают незабываемый вечер смешанных единоборств.

Всего запланировано 8 бескомпромиссных боев.

Титульный поединок в тяжелом весе:

• Хадис Ибрагимов vs Фернандо "Santo Forte" Родригес

Бой за пояс временного чемпиона в среднем весе:

• Убайдула "Тигр" Тагиров vs Михаил "Черкес" Авакян

Другие поединки:

• Муратбек "Казахский Терминатор" Касымбай vs Аловсет Мамиев

• Куат "Найман" Хамитов vs Залимхан "Сабмишн Кинг" Юсупов

• Азизхан "Red King" Чоршанбиев vs Жуман "Арлан" Жумабеков

• Азамат Бакытов vs Максим Соколов

• Никита Гомзяков vs Магомедали "Маугли" Магомедрасулов

• Багдат Дюсембаев vs Игорь Барабанов

Не пропустите спортивное событие года! Стоимость билетов на ММА-турнир Hardcore FC – от 3600 тенге. Их можно приобрести онлайн на zakazbiletov.kz.

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Анастасия Московчук
Алматы
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