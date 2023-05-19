Уже сегодня! Не пропустите громкое ММА-событие в Алматы
Спонсор первого стадионного турнира Hardcore FC ММА в Алматы – самый популярный букмекер в Казахстане Olimpbet. Организаторы обещают незабываемый вечер смешанных единоборств.
Всего запланировано 8 бескомпромиссных боев.
Титульный поединок в тяжелом весе:
• Хадис Ибрагимов vs Фернандо "Santo Forte" Родригес
Бой за пояс временного чемпиона в среднем весе:
• Убайдула "Тигр" Тагиров vs Михаил "Черкес" Авакян
Другие поединки:
• Муратбек "Казахский Терминатор" Касымбай vs Аловсет Мамиев
• Куат "Найман" Хамитов vs Залимхан "Сабмишн Кинг" Юсупов
• Азизхан "Red King" Чоршанбиев vs Жуман "Арлан" Жумабеков
• Азамат Бакытов vs Максим Соколов
• Никита Гомзяков vs Магомедали "Маугли" Магомедрасулов
• Багдат Дюсембаев vs Игорь Барабанов
Не пропустите спортивное событие года! Стоимость билетов на ММА-турнир Hardcore FC – от 3600 тенге. Их можно приобрести онлайн на zakazbiletov.kz.