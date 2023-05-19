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Токаев открыл генконсульство Казахстана в Сиане

Токаев открыл генконсульство Казахстана в Сиане Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 19 мая открыл Генеральное консульство Казахстана в Сиане, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы президента, глава государства выразил признательность китайской стороне за содействие в открытии дипломатического представительства нашей страны.

Токаев открыл генконсульство Казахстана в Сиане

Фото: akorda.kz

"Мы провели весьма содержательные переговоры с председателем Си Цзиньпином. Были подписаны Совместное заявление и другие важные документы. Можно с уверенностью заявить, что этот визит открыл новое "золотое 30-летие" казахско-китайского сотрудничества. Безусловно, нынешний визит имеет особое значение. Сегодня происходит еще одно значимое событие в истории сотрудничества наших стран – открытие Генерального консульства в Сиане. Сиань – важный пункт экономического проекта "Один пояс, один путь". Между Казахстаном и провинцией Шэньси и Сианем налажены тесные связи. Подписаны соглашения об установлении побратимских связей с Северо-Казахстанской областью и городом Шымкентом, что будет содействовать укреплению отношений между двумя странами".Касым-Жомарт Токаев

В заключении президент добавил, что открытие консульства Казахстана в Сиане придаст новый импульс развитию нашего сотрудничества.

Токаев открыл генконсульство Казахстана в Сиане

Фото: akorda.kz

В здании консульства наряду с дипломатическим корпусом также будут располагаться представительства национальных компаний для продвижения экономических интересов Казахстана.

В здании консульства наряду с дипломатическим корпусом также будут располагаться представительства национальных компаний для продвижения экономических интересов Казахстана.

Фото: akorda.kz

Кроме того, в церемонии открытия принял участие член Госсовета, министр иностранных дел КНР Цинь Ган, который от имени китайского правительства поздравил участников мероприятия. По его словам, учреждение Генерального консульства Казахстана в Сиане свидетельствует о том, что двустороннее сотрудничество выходит на новый уровень.

Казахстан – единственная страна Центральной Азии, открывшая свое дипломатическое представительство в провинции Шэньси.

Указ об учреждении Генерального консульства Казахстана в крупном промышленном и историко-культурном регионе КНР президент подписал 5 ноября 2022 года.

Ранее Токаев назвал приоритетные направления сотрудничества с Китаем.

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Токаев Касым-Жомарт Казахстан Китай
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