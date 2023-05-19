В Казахстане ежегодно растет количество приписок в медорганизациях

На брифинге в СЦК председатель правления фонда ОСМС Сабит Ахметов рассказал, что самыми распространенными в медицинских организациях приписками являются такие, как "мертвые души", накрутки и завышение оплаты, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы фонда, одним из нарушений у медицинских организаций, вызывающим больше всего жалоб населения, являются так называемые приписки, то есть неподтвержденные случаи оказания медпомощи.

"Следует отметить, что факты приписок носят массовый характер. Динамика приписок показывает ежегодный рост. К примеру, в 2020 году была зафиксирована 21 тысяч приписок, в 2021 году – 35 тысяч и в 2022 году – 52 тысячи". Сабит Ахметов

Чаще всего, как он добавил, встречаются такие приписки, как "мертвые души", когда выставляются акты оплаты без фактически оказанных медуслуг. Также существуют накрутки, когда вместо одной фактически оказанной услуги указывают 3-4 вида услуг. И еще бывают приписки в виде "двойной оплаты", то есть взимания платы за счет пациента и фонда.

При этом спикер пожаловался, что выявить приписки они не могут из-за отсутствия доступа к медицинским информационным системам частных клиник, оказывающих медуслуги на платной основе.

"На рынке существует свыше 30 частных мединформсистем, которые между собой не интегрированы. Для решения всех этих проблем в настоящее время Минздравом совместно с фондом и Минцифровизации начата масштабная работа по полной оцифровке системы здравоохранения". Сабит Ахметов

Он уточнил, что за счет оцифровки данных можно будет подтверждать данные с приема у врача посредством мобильных инструментов – SMS, QR-подтверждений. Вдобавок это еще позволит отслеживать средства фонда ОСМС – когда, кому и на какие цели они были израсходованы.

В январе 2023 года на совещании по развитию Астаны президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев рассказал, что ему продолжают поступать жалобы касательно низкого качества и доступности медицинских услуг в столице. Он отмечал, что некоторые больницы не соответствуют элементарным базовым санитарным нормам.