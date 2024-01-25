Незначительное увеличение: в фонде ОСМС высказались о приписках
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На брифинге в СЦК заместитель председателя правления фонда ОСМС Айдар Нуралиев прокомментировал случаи приписок, на которые в последнее время часто жаловались казахстанцы, сообщает корреспондент Zakon.kz.
Спикер отметил, что количество выявленных приписок в 2023 году по равнению с предыдущим выросло, но незначительно.
"Количество приписок по итогам 2023 год составило 46 тысяч 200. По выявляемости у нас идет незначительное увеличение. Сейчас мы работаем по совершенствованию наших информационных услуг. Теперь у нас будет единая система оплаты медицинской помощи. Какая была мотивация и стимул у врачей, я к сожалению, не смогу ответить". Айдар Нуралиев
Он напомнил, что если подобные факты выявит пациент, то он может обратиться в фонд.
"У нас есть несколько каналов связи. Мы этот факт перепроверяем. Если они подтвердятся, то накладывается штраф в трехкратном размере от стоимости услуги". Айдар Нуралиев
По
его словам, за 2023 год таких штрафов было наложено 46 тысяч 200.
Ранее в Минздраве сообщали, что казахстанцы будут по-новому подтверждать получение медуслуг, а именно при помощи QR-кода. Он будет использоваться для подтверждения факта посещения врача и обеспечивает безопасность, прозрачность в рамках налаживания цифрового взаимодействия между пациентом и медицинским работником.
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