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Законодательство РК

Незначительное увеличение: в фонде ОСМС высказались о приписках

Казахстан медицина приписки ситуация Фото: pixabay
На брифинге в СЦК заместитель председателя правления фонда ОСМС Айдар Нуралиев прокомментировал случаи приписок, на которые в последнее время часто жаловались казахстанцы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Спикер отметил, что количество выявленных приписок в 2023 году по равнению с предыдущим выросло, но незначительно. 

"Количество приписок по итогам 2023 год составило 46 тысяч 200. По выявляемости у нас идет незначительное увеличение. Сейчас мы работаем по совершенствованию наших информационных услуг. Теперь у нас будет единая система оплаты медицинской помощи. Какая была мотивация и стимул у врачей, я к сожалению, не смогу ответить". Айдар Нуралиев

Он напомнил, что если подобные факты выявит пациент, то он может обратиться в фонд. 

"У нас есть несколько каналов связи. Мы этот факт перепроверяем. Если они подтвердятся, то накладывается штраф в трехкратном размере от стоимости услуги". Айдар Нуралиев

По его словам, за 2023 год таких штрафов было наложено 46 тысяч 200.

Ранее в Минздраве сообщали, что казахстанцы будут по-новому подтверждать получение медуслуг, а именно при помощи QR-кода. Он будет использоваться для подтверждения факта посещения врача и обеспечивает безопасность, прозрачность в рамках налаживания цифрового взаимодействия между пациентом и медицинским работником.

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Оксана Скибан
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