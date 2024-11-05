Новая технология поможет Казахстану строить дороги даже в морозы

В Казахстане апробируют технологию "теплый асфальт". Об этом 5 ноября 2024 года заявили в министерстве транспорта страны, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт ("КаздорНИИ") тестирует технологию "теплого асфальта" на автодорогах республиканского значения.

"Эта инновация обещает расширить возможности дорожного строительства в холодное время года, что особенно важно для северного Казахстана", – говорится в сообщении.

По стандартам дорожного строительства, температура асфальтобетонной смеси при укладке должна составлять не менее 125-130 градусов, а укладывать асфальт можно лишь при температуре воздуха от +5 градусов и выше.

"Однако ученые разработали комплексную добавку, позволяющую готовить смесь при 90 градусах и укладывать ее при температуре до -10 градусов. Это решение особенно актуально для северных регионов республики, где строительный сезон ограничен 3-4 месяцами". Пресс-служба Министерства транспорта РК

Суть разработки, по данным ведомства, заключается в создании "теплой асфальтобетонной смеси": специальные добавки снижают температурный порог приготовления и укладки материала, при этом сохраняются все физико-механические свойства покрытия.

"Использование этой смеси позволяет значительно сократить энергозатраты на этапах подготовки и уплотнения асфальта, снижая расходы и воздействие на окружающую среду". Пресс-служба Министерства транспорта РК

Специалисты "КаздорНИИ" также подчеркнули, что комплексная добавка способствует улучшению сцепления между вяжущими и минеральными материалами. Это позволяет не только снизить температуру приготовления, но и обеспечить высокие показатели прочности и износостойкости покрытия.

"Лабораторные испытания "КаздорНИИ" в Алматы подтвердили, что физико-механические свойства теплой асфальтобетонной смеси соответствуют показателям стандартных горячих асфальтобетонов. Более того, новая смесь демонстрирует повышенную водостойкость и сохраняет прочность при пониженных температурах, что делает ее более устойчивой к суровым климатическим условиям. Возможность укладки при 90 градусах без потери коэффициента уплотнения станет важным преимуществом для дорожных работ в холодное время года". Пресс-служба Министерства транспорта РК

Отмечается, что институт апробировал технологию на участках автодороги республиканского значения "Курты – Бурылбайтал".

"При успешной апробации эта технология позволит продлить сезон укладки дорог, ускорить реализацию крупных инфраструктурных проектов, сократить затраты на энергоресурсы и уменьшить выбросы углерода, связанные с нагревом асфальтобетона. Применение теплого асфальта также открывает перспективы для более качественного ремонта дорог в городах и отдаленных районах, где резкие перепады температур негативно сказываются на долговечности покрытия", – добавили в пресс-службе Минтранспорта РК.

О том, что мешает качеству дорог в Казахстане, можете узнать по ссылке.