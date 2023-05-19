Рыбакина сыграет за выход в финал "Мастерса" в Риме. Какие у нее шансы?

Сегодня на престижном грунтовом "тысячнике" в Риме состоятся полуфинальные матчи в женском одиночном разряде.

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Елена Рыбакина (Казахстан) – Елена Остапенко (Латвия). 19 мая, 23:00

Рыбакина из теннисисток, дошедших до полуфинала, имеет самый высокий рейтинг WTA – 6 место. Остальные находятся за пределами топ-10, причем кто-то даже очень далеко.

Выбив в предыдущей встрече первую ракетку мира Игу Свёнтек, казахстанская теннисистка заявила, что хотя большую роль в той встрече и сыграла травма соперницы, но она своей игрой более чем довольна.

До полуфинала грунтового "тысячника" Елена дошла впервые в карьере и сейчас является главной фавориткой турнира. Остапенко же путь до 1/2 дался не так просто. Три из четырех ее матчей продолжались по три сета.

Эксперты Olimpbet считают фаворитом данного противостояния первую ракетку Казахстана – П1 – 1.6, П2 – 2.4. А так как Рыбакина не любит затягивать розыгрыши и, пожалуй, самые опасные битвы на турнире у нее уже позади, вероятно, что Остапенко проблем ей не доставит. Коэффициент на 2:0 – 2.33.

Фото: Olimpbet

Вероника Кудерметова (Россия) – Ангелина Калинина (Украина). 19 мая, 19:30

То, что Кудерметова доходит до такой стадии на грунтовом "тысячнике", у многих вызывает удивление, так как к этому покрытию ее игра плохо адаптирована. Две недели назад она доходила до полуфинала в Мадриде, где попала под каток Иги Свёнтек. На этот раз шансов пробиться в финал у нее больше.

В соперницы россиянке досталась самая слабая теннисистка из всей четверки – Калинина в рейтинге WTA идет на далеком 47 месте. Украинке последние матчи даются непросто, победы приходилось добывать в упорных трехсетовых противостояниях. Но и игру россиянки на этом турнире нельзя назвать стабильной.

Аналитики Olimpbet отдают преимущество в этой встрече Кудерметовой – П1 – 1.57, П2 – 2.47. Но можно ожидать, что борьба будет затяжной и упорной. Коэффициент на Тотал (21.5) Б – 1.93.

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