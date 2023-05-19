20 человек получили условные сроки по делу о январских событиях в Алматы

В Алматы суд рассмотрел уголовное дело в отношении 25 подсудимых по январским событиям, сообщает Zakon.kz.

В период с 4 по 5 января 2022 года 25 подсудимых в разных частях города Алматы участвовали в массовых беспорядках, совершали кражи в особо крупном размере, с незаконным проникновением в жилые, служебные и производственные помещения. Также ими были угнаны транспортные средства. Они незаконно проникли на территорию опасного производственного объекта, также на другие объекты, охраняемые спецорганами.

Судом установлено, что они по предварительному сговору похитили огнестрельное оружие и боеприпасы. Также в ходе массовых беспорядков в местности, где объявлено чрезвычайное положение, группой лиц по предварительному сговору причинили вред здоровью представителям власти с повреждением и уничтожением их имущества.

"В отношении 20 лиц назначено условное наказание от 9 месяцев до 1 года и 9 месяцев с применением закона об амнистии. 4 лица освобождены от наказания в связи с применением закона об амнистии. В отношении 1 лица уголовное дело прекращено в связи со смертью", – говорится в сообщении суда.

Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Алматы посмертно осудили нападавших на резиденцию президента и акимат.