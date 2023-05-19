В полиции прокомментировали видео о вымогательстве 300 тыс. тенге полицейским

18 мая пьяный житель Семея нарушил общественный порядок и оклеветал участкового инспектора на видео, сообщает Zakon.kz.

Мужчина был доставлен полицейскими в участковый пункт. Там гражданин снял на камеру своего смартфона видео, в котором публично оклеветал участкового инспектора, распространяя заведомо ложные сведения, порочащие его честь и достоинство, после чего опубликовал в соцсети.





Автор видео утверждает, что сотрудник полиции вымогал у него взятку в размере 300 тысяч тенге. Видео вызвало подозрение в социальных сетях.

В полиции прокомментировали данное видео.

"Помимо привлечения к ответственности за распитие алкогольных напитков на улицах и в других общественных местах или появление в общественных местах в состоянии опьянения, данный гражданин будет привлечен за мелкое хулиганство, то есть нецензурную брань в общественных местах (ст. 434 КоАП РК), а также за ложное обвинение лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления (ч. 3 ст. 73-3 КоАП РК)", – отметили в ДП города Семея.

Ранее полицейская погоня попала на видео в Алматы.