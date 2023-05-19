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Смерть сына ректора КазНУ во время январских событий: в суде ведут допрос свидетелей

Смерть сына ректора КазНУ во время январских событий, в суде ведут допрос свидетелей Фото: Zakon.kz
В военном суде Алматинского гарнизона проходит судебное разбирательство по делу о смерти сына ректора КазНУ во время январских беспорядков, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых 33-летний военный десантно-штурмовой бригады Талдыкоргана Серикбол Муратхан, его обвиняют по статье 451 ч. 2 п. 1 УК РК "Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия".

Очередное заседание началось с показаний четырех свидетелей – командира войсковой части, подполковника Нуржана Нургожина; заместителя командира войсковой части Абылая Шилдебаева; на тот момент военнослужащего Бекслутана Жандарбека и водителя, управлявшего БТР, Ерлана Азербаева.

Государственный обвинитель попросил свидетелей подробно рассказать о событиях 5 января 2022 года. Первым допросили Нуржана Нургожина. По его словам, в тот день в 21:00 его вызвали на совещание, где было дано указание командировать в Алматы 200 силовиков для обеспечения безопасности во время беспорядков.

"Сразу был организован плановый строевой смотр, произведен инструктаж, как вести себя в случае внештатных ситуаций. Всего в Алматы направилось примерно 7-8 машин. Из экипировки у них были только каски, противогазы и бронежилеты".Нуржан Нургожин

Следующим допросили Абылая Шилдебаева. По его словам, 5 января с 6-8 утра на плацу было организовано построение всего личного состава. Руководство распределило их на бригады, сказав, чтобы они были готовы.

"Где-то в 12 часов дня поступил приказ выезжать в Алматы. Мы доехали до Капчагайского гарнизона, немного отдохнули и в 6 утра выехали в сторону Алматы. Оружием нас обеспечили в Капчагае. Когда до Алматы оставалось примерно 25 км, нас встретил командующий. Все офицеры были проинструктированы. Перед нами поставили задачу охранять площадь Абая".Абылай Шильдебаев

На вопрос прокурора, как была организована раздача оружия и велась ли книга учета, Шильдебаев ответил, что он ее не видел, но ему доложили, что она есть. Далее военнослужащий подробно рассказал о маршруте.

"Мы ехали со стороны улицы Сатпаева, из толпы начались выстрелы, потом я дал поручение сделать предупредительный выстрел вверх. Я дал команду выйти всем из машины и использовать ее как укрытие".Абылай Шильдебаев

Государственный обвинитель уточнил у Шильдебаева, давал ли он разрешение применять оружие, на что последний ответил, что при угрозе жизни и здоровью, в рамках инструкции, такие меры применяются. 

"Нас предупредили, что помимо мирных людей в городе разъезжают бандиты на машинах без государственных номеров и те, кто захватил транспорт силовиков. Мы же не какие-то терминаторы и страх, конечно, был. В крайних случаях, если после предупредительного выстрела в небо не реагируют, можно было открыть огонь по ногам".Абылай Шильдебаев

Другие свидетели также заявили, что колонна двигалась по улице Сатпаева в сторону проспекта Назарбаева, они попали в перестрелку, огонь открывали со стороны акимата и резиденции.

На следующем судебном заседании на допрос пригласят новых свидетелей.

11 января 2022 года стало известно, что в Алматы во время беспорядков погиб сын ректора КазНУ им. аль-Фараби Жансеита Туймебаева – Елнар. Он вечером 6 января около 18:35 до начала комендантского часа на машине возвращался домой – двигался вверх по пр. Назарбаева, не доезжая ул. Сатпаева остановился на перекрестке, и в это время его машину обстреляли. От полученных ран Елнар скончался на месте. В рамках расследования дела задержали подозреваемого – военнослужащего одной из воинских частей Минобороны. Ему вменили ст. 451 ч. 2 п. 1 УК РК "Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия".

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