Смерть сына ректора КазНУ во время январских событий: в суде ведут допрос свидетелей
На скамье подсудимых 33-летний военный десантно-штурмовой бригады Талдыкоргана Серикбол Муратхан, его обвиняют по статье 451 ч. 2 п. 1 УК РК "Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия".
Очередное заседание началось с показаний четырех свидетелей – командира войсковой части, подполковника Нуржана Нургожина; заместителя командира войсковой части Абылая Шилдебаева; на тот момент военнослужащего Бекслутана Жандарбека и водителя, управлявшего БТР, Ерлана Азербаева.
Государственный обвинитель попросил свидетелей подробно рассказать о событиях 5 января 2022 года. Первым допросили Нуржана Нургожина. По его словам, в тот день в 21:00 его вызвали на совещание, где было дано указание командировать в Алматы 200 силовиков для обеспечения безопасности во время беспорядков.
"Сразу был организован плановый строевой смотр, произведен инструктаж, как вести себя в случае внештатных ситуаций. Всего в Алматы направилось примерно 7-8 машин. Из экипировки у них были только каски, противогазы и бронежилеты".Нуржан Нургожин
Следующим допросили
Абылая Шилдебаева. По его словам, 5 января с 6-8 утра на плацу было
организовано построение всего личного состава. Руководство распределило их на бригады, сказав, чтобы они были готовы.
"Где-то в 12 часов дня поступил приказ выезжать в Алматы. Мы доехали до Капчагайского гарнизона, немного отдохнули и в 6 утра выехали в сторону Алматы. Оружием нас обеспечили в Капчагае. Когда до Алматы оставалось примерно 25 км, нас встретил командующий. Все офицеры были проинструктированы. Перед нами поставили задачу охранять площадь Абая".Абылай Шильдебаев
На вопрос прокурора, как была организована раздача оружия и велась ли книга учета, Шильдебаев ответил, что он ее не видел, но ему доложили, что она есть. Далее военнослужащий подробно рассказал о маршруте.
"Мы ехали со стороны улицы Сатпаева, из толпы начались выстрелы, потом я дал поручение сделать предупредительный выстрел вверх. Я дал команду выйти всем из машины и использовать ее как укрытие".Абылай Шильдебаев
Государственный обвинитель уточнил у Шильдебаева, давал ли он разрешение применять оружие, на что последний ответил, что при угрозе жизни и здоровью, в рамках инструкции, такие меры применяются.
"Нас предупредили, что помимо мирных людей в городе разъезжают бандиты на машинах без государственных номеров и те, кто захватил транспорт силовиков. Мы же не какие-то терминаторы и страх, конечно, был. В крайних случаях, если после предупредительного выстрела в небо не реагируют, можно было открыть огонь по ногам".Абылай Шильдебаев
Другие свидетели также заявили, что колонна двигалась по улице Сатпаева в сторону проспекта Назарбаева, они попали в перестрелку, огонь открывали со стороны акимата и резиденции.
На следующем судебном заседании на допрос пригласят новых свидетелей.
11 января 2022 года стало известно, что в Алматы во время беспорядков погиб сын ректора КазНУ им. аль-Фараби Жансеита Туймебаева – Елнар. Он вечером 6 января около 18:35 до начала комендантского часа на машине возвращался домой – двигался вверх по пр. Назарбаева, не доезжая ул. Сатпаева остановился на перекрестке, и в это время его машину обстреляли. От полученных ран Елнар скончался на месте. В рамках расследования дела задержали подозреваемого – военнослужащего одной из воинских частей Минобороны. Ему вменили ст. 451 ч. 2 п. 1 УК РК "Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия".