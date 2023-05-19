Смерть сына ректора КазНУ во время январских событий: в суде ведут допрос свидетелей

В военном суде Алматинского гарнизона проходит судебное разбирательство по делу о смерти сына ректора КазНУ во время январских беспорядков, сообщает Zakon.kz.

На скамье подсудимых 33-летний военный десантно-штурмовой бригады Талдыкоргана Серикбол Муратхан, его обвиняют по статье 451 ч. 2 п. 1 УК РК "Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия".

Очередное заседание началось с показаний четырех свидетелей – командира войсковой части, подполковника Нуржана Нургожина; заместителя командира войсковой части Абылая Шилдебаева; на тот момент военнослужащего Бекслутана Жандарбека и водителя, управлявшего БТР, Ерлана Азербаева.

Государственный обвинитель попросил свидетелей подробно рассказать о событиях 5 января 2022 года. Первым допросили Нуржана Нургожина. По его словам, в тот день в 21:00 его вызвали на совещание, где было дано указание командировать в Алматы 200 силовиков для обеспечения безопасности во время беспорядков.

"Сразу был организован плановый строевой смотр, произведен инструктаж, как вести себя в случае внештатных ситуаций. Всего в Алматы направилось примерно 7-8 машин. Из экипировки у них были только каски, противогазы и бронежилеты". Нуржан Нургожин

Следующим допросили Абылая Шилдебаева. По его словам, 5 января с 6-8 утра на плацу было организовано построение всего личного состава. Руководство распределило их на бригады, сказав, чтобы они были готовы.



"Где-то в 12 часов дня поступил приказ выезжать в Алматы. Мы доехали до Капчагайского гарнизона, немного отдохнули и в 6 утра выехали в сторону Алматы. Оружием нас обеспечили в Капчагае. Когда до Алматы оставалось примерно 25 км, нас встретил командующий. Все офицеры были проинструктированы. Перед нами поставили задачу охранять площадь Абая". Абылай Шильдебаев

На вопрос прокурора, как была организована раздача оружия и велась ли книга учета, Шильдебаев ответил, что он ее не видел, но ему доложили, что она есть. Далее военнослужащий подробно рассказал о маршруте.

"Мы ехали со стороны улицы Сатпаева, из толпы начались выстрелы, потом я дал поручение сделать предупредительный выстрел вверх. Я дал команду выйти всем из машины и использовать ее как укрытие". Абылай Шильдебаев

Государственный обвинитель уточнил у Шильдебаева, давал ли он разрешение применять оружие, на что последний ответил, что при угрозе жизни и здоровью, в рамках инструкции, такие меры применяются.

"Нас предупредили, что помимо мирных людей в городе разъезжают бандиты на машинах без государственных номеров и те, кто захватил транспорт силовиков. Мы же не какие-то терминаторы и страх, конечно, был. В крайних случаях, если после предупредительного выстрела в небо не реагируют, можно было открыть огонь по ногам". Абылай Шильдебаев

Другие свидетели также заявили, что колонна двигалась по улице Сатпаева в сторону проспекта Назарбаева, они попали в перестрелку, огонь открывали со стороны акимата и резиденции.

На следующем судебном заседании на допрос пригласят новых свидетелей.

11 января 2022 года стало известно, что в Алматы во время беспорядков погиб сын ректора КазНУ им. аль-Фараби Жансеита Туймебаева – Елнар. Он вечером 6 января около 18:35 до начала комендантского часа на машине возвращался домой – двигался вверх по пр. Назарбаева, не доезжая ул. Сатпаева остановился на перекрестке, и в это время его машину обстреляли. От полученных ран Елнар скончался на месте. В рамках расследования дела задержали подозреваемого – военнослужащего одной из воинских частей Минобороны. Ему вменили ст. 451 ч. 2 п. 1 УК РК "Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия".