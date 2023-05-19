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Певица Манижа объявила о своей беременности

певица, танцы, беременность Фото: Instagram/manizha
Эпатажная певица Манижа порадовала поклонников известием о беременности и новым видео. Манижа, по мнению подписчиков, станцевала лучше, чем певица Рианна, сообщает Zakon.kz.

Певица выложила новый клип на песню Tummy. В этом видео с юмором девушка объявила о своем интересном положении. 

Поклонники певицы оставили на ее странице в Instagram комментарии:

  • "Рианна нервно курит в сторонке";
  • "Примерно так себе и представлял все, что происходит за дверями женской консультации";
  • "У меня аж мурашки! Офигенный трек, офигенный клип, в этом вся Манижа. Пусть это прекрасное время пройдет легко";
  • "Манижа  в беременность стала еще красивее".

13 февраля Рианна необычно заявила о второй беременности. Она впервые выступила в перерыве Национальной футбольной лиги - Супербоула LVII - и показала округлившийся живот. 

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