Певица Манижа объявила о своей беременности

Эпатажная певица Манижа порадовала поклонников известием о беременности и новым видео. Манижа, по мнению подписчиков, станцевала лучше, чем певица Рианна, сообщает Zakon.kz.

Певица выложила новый клип на песню Tummy. В этом видео с юмором девушка объявила о своем интересном положении.



Поклонники певицы оставили на ее странице в Instagram комментарии:

"Рианна нервно курит в сторонке";

"Примерно так себе и представлял все, что происходит за дверями женской консультации";

"У меня аж мурашки! Офигенный трек, офигенный клип, в этом вся Манижа. Пусть это прекрасное время пройдет легко";

"Манижа в беременность стала еще красивее".

13 февраля Рианна необычно заявила о второй беременности. Она впервые выступила в перерыве Национальной футбольной лиги - Супербоула LVII - и показала округлившийся живот.