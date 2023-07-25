Певица Манижа впервые стала матерью

Российская певица, участница "Евровидения" Манижа родила дочь, которую назвали Оливия, сообщает Zakon.kz.

"Добро пожаловать в мир, Кватания Оливия Ладиевна", – написала Манижа в Instagram

У 32-летней певицы это первый ребенок. Судя по опубликованным снимкам, на родах присутствовал муж певицы кинорежиссер Ладо Кватания.

В сентябре 2022 года Манижа и Кватания тайно связали себя узами брака. О том, что знаменитости собираются пожениться, стало известно в ноябре 2021 года. Тогда певица поделилась в соцсетях снимком, на котором было видно помолвочное кольцо, и сообщила подписчикам, что сказала жениху «да». При этом высказывались предположения, что помолвка состоялась еще летом 2021-го, но пара в течение некоторого времени это скрывала.

Певица знакома с Ладо Кватанией с 2019 года – именно он ставил для "Евровидения" номер Манижи на песню "Russian Woman" и поддерживал артистку на конкурсе в Нидерландах.

Ранее сообщалось, что Юлия Ковальчук раскрыла секрет имени новорожденной дочери. Ее дочь зовут Алисия.