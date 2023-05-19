На брифинге в СЦК председатель Комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Кажмухан Бекмукашев рассказал, сколько денег потратили на новую карту Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz

По словам представителя Минцифровизации, на составление административной карты Казахстана, а также карт шести областей и план-схем областных центров было потрачено 56 млн тенге.

"Если брать отдельно карту Казахстана – это 10 млн тенге. В целом, из республиканского бюджета потрачено 56 млн тенге". Кажмухан Бекмукашев

С 8 июня 2022 года вступил в силу указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан".

Согласно документу в Казахстане официально образованы новые области.

