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Сколько денег потратили на новую карту Казахстана

Казахстан карта деньги затраты Фото: Zakon.kz
На брифинге в СЦК председатель Комитета геодезии и картографии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Кажмухан Бекмукашев рассказал, сколько денег потратили на новую карту Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz

По словам представителя Минцифровизации, на составление административной карты Казахстана, а также карт шести областей и план-схем областных центров было потрачено 56 млн тенге.

"Если брать отдельно карту Казахстана – это 10 млн тенге. В целом, из республиканского бюджета потрачено 56 млн тенге".Кажмухан Бекмукашев

С 8 июня 2022 года вступил в силу указ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан".

Согласно документу в Казахстане официально образованы новые области.

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