Сколько средств потратили на новогоднее украшение Астаны, рассказал Касымбек

Аким Астаны Женис Касымбек на брифинге в СЦК 22 декабря рассказал, сколько денег акимат потратил на украшение города к Новому году, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Жениса Касымбека, сколько средств направили из бюджета на предновогоднее украшение города. Ранее появилась информация о том, что на эти цели потратили 2,5 млрд тенге.

"823-825 млн тенге, но это не декабрьское украшение. Это, во-первых, 60 площадок в городе, из них 15-20 площадок с катками, елками. Например площадь "Казах ели". Будет завершена работа в районе ТРЦ "Керуен", впервые мы делаем линейный каток – по моему, около 300 или 390 метров в одну сторону и обратно в Центральном парке, плюс оформление "Экспо", – сообщил аким Астаны.

По словам градоначальника, по требованию горожан такие же площадки открыли не только в центре, но и в районах города.

"У нас протяженность зимы другая, сроки содержания катков другие – я не думаю, что во многих южных городах делают такие катки, так как погода не позволяет. Поэтому у нас порядка 823 млн тенге тратится на оформление, подготовку и содержание этих площадок до конца зимнего периода. Плюс концертные мероприятия – новогодние, на открытие елки и так далее. Это все вместе", – подчеркнул Женис Касымбек.

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