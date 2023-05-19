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Казахстан планирует сократить на своей территории время транзита товаров из Китая в Европу

Казахстан планирует сократить на своей территории время транзита товаров из Китая в Европу Фото: pixabay
Казахстан планирует сократить время транзита товаров из Китая в Европу по своей территории до пяти суток. Об этом заявил премьер-министр Алихан Смаилов на втором экономическом форуме "Европейский союз – Центральная Азия", сообщает корреспондент Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что за последние два года Казахстан являлся территорией прохождения самых крупных наземных маршрутов из Китая в Европу. Активную роль в этом сыграл Транскаспийский маршрут. 

Он добавил, что республика высоко ценит результаты последней встречи министров, проведенной в прошлом году в Актау по транскаспийскому маршруту, в результате которой Казахстан, Турция и Грузия создали "дорожную карту" по развитию этого коридора.

"Благодаря совместным усилиям время транзита из Китая в Европу сократилось как минимум в три раза. Наша цель – сократить его еще в этом году. Время транзита через территорию Казахстана сократилось вдвое – с 12 до шести дней. Мы также планируем довести этот показатель до пяти дней к концу года".Алихан Смаилов

Ранее на форуме Алихан Смаилов призвал IT-университеты Европы открывать филиалы в Казахстане. По его словам, в этом году РК планирует обучить 100 тыс. квалифицированных IT-специалистов.

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