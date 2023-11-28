Премьер: Около 85% товаров из Китая в Европу перевозится через Казахстан

Необходимо увеличить транзитно-транспортное взаимодействие между Казахстаном и Китаем. Сегодня около 85% товаров из поднебесной в Европу попадает именно через Казахстан. Такие мысли озвучил премьер Алихан Смаилов на встрече с высокопоставленным китайским чиновником, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Алихан Смаилов провел переговоры с заместителем премьера Государственного совета КНР Дин Сюэсяном, находящимся в Астане с рабочим визитом.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов межгосударственного взаимодействия в сферах торговли, инвестиций, промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта и логистики, культуры и т.д.

Как отметил Алихан Смаилов, в настоящее время двусторонний товарооборот РК и КНР демонстрирует высокие показатели. Так, в прошлом году он увеличился на 35% и достиг внушительного объема в $24,2 млрд. Динамичный рост продолжается и в текущем году.

"За 10 месяцев взаимная торговля выросла еще на 24%. Считаю, что такими темпами мы сможем уже в скором времени достичь цели по увеличению товарооборота до $40 млрд, обозначенной главами двух государств", - сказал премьер-министр.

Он также добавил, что вступивший в силу с 10 ноября безвизовый режим открывает новую главу в казахстанско-китайских отношениях.

Глава правительства подчеркнул важность расширения перечня совместных казахстанско-китайских проектов в области индустриализации и инвестиций, подписания Дорожной карты по реализации Программы торгово-экономического сотрудничества до 2026 года, а также актуализации Соглашения о взаимном освидетельствовании импортно-экспортных товаров.

При этом Алихан Смаилов обозначил заинтересованность Казахстана в наращивании товарооборота сельхозпродукцией, увеличении экспорта в Китай и реализации совместных проектов переработки в сфере АПК.

"Вместе с тем он отметил, что особую важность представляет транзитно-транспортное взаимодействие. Сегодня около 85% товаров из Китая в Европу перевозится именно через Казахстан. В этой связи республика принимает активные меры по увеличению пропускной мощности своей инфраструктуры, чтобы полностью покрыть растущий спрос", - говорится в докладе правительства.

Отдельное внимание премьер уделил вопросу ускорения таможенных процессов. Так, на сегодня таможенные службы двух стран достигли договоренности об увеличении пропускной способности и времени работы автомобильных пунктов пропуска на границе. В частности, пункт пропуска "Нур Жолы – Хоргос" начал работать в круглосуточном режиме, остальные автомобильные пункты пропуска перешли на 12-часовой 7-дневный режим работы.

В свою очередь китайский чиновник отметил, что нынешний год стал очень продуктивным для Казахстана и Китая, и обозначил готовность КНР наращивать сотрудничество по всем взаимовыгодным направлениям.

Ранее Касым-Жомарт Токаев принял члена Постоянного комитета Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая, заместителя Премьера Госсовета КНР Дин Сюэсяна, прибывшего в Казахстан с официальным визитом. Встреча состоялась в Астане 27 ноября.