Ягодный сезон: что нужно знать, чтобы не навредить здоровью

Весна – сезон ягод. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры нутрициологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Елена Ушанская рассказала Zakon.kz, на какие ягоды стоит обратить внимание и как рекомендуется их употреблять.

Любая ягода содержит необходимые микроэлементы для организма, витамины, антиоксиданты и клетчатку. Поэтому они так важны в нашем рационе питания.



Ягоды содержат множество витаминов: С, В1, В2, РР, К, Р и Е, каротин, а также много флавоноидов, железо, бор, марганец. Также в них имеются дубильные вещества, серотонин, жирные кислоты: олеиновая, линолевая.

Но, прежде чем налегать на какую-либо из ягод, необходимо проконсультироваться с врачом, чтобы выяснить, нет ли аллергии на какой-то компонент.

Диетолог и нутрициолог Елена Ушанская отметила, что ягоды стоит рассматривать как источник пектина (мягкая клетчатка), минеральных элементов и витаминов.

"Они содержат отличные антиоксиданты – вещества, которые обезвреживают недоокисленные, токсичные для наших клеток вещества. Также отлично ощелачивают организм. Улучшают работу желудочно-кишечного тракта, благотворно влияют на кроветворную систему". Елена Ушанская

По мнению врачей, кислотно-щелочной баланс организма влияет на состояние здоровья. Существует версия, что смещение Ph в кислотную сторону приводит к развитию различных заболеваний, а в щелочной среде они погибают. Считается, что нормальный уровень кислотно-щелочного баланса находится на отметке 7,3-7,4. Чтобы его поддерживать, необходимо исключить из рациона пищу, которая в процессе переваривания и усвоения повышает уровень кислотности в организме. Также следует ввести в рацион продукты, обладающие ощелачивающим действием.

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Нутрициолог уточнила, что такие ягоды, как клюква и смородина, содержат большое количество витамина С и биофлавоноиды, поэтому им следует отдавать предпочтение во время простудных заболеваний.

"А вот облепиха содержит каротиноиды. Она укрепляет иммунитет, в ней содержатся противораковые вещества, антиоксиданты. Также в облепихе содержится серотонин, который отвечает за нормальное функционирование нервной системы". Елена Ушанская

Эксперты считают самыми полезными весенними фруктами и ягодами – сезонные, поскольку они выращиваются в естественных условиях и обычно не подвергаются заморозке или консервации.

Среди полезных ягод выделяют клубнику, черешню и землянику. В клубнике содержится много калия, кальция, магния, витамина C, клетчатки и фруктовых кислот. Черешня богата витамином С: 100 граммов ягод обеспечивают 20% суточной потребности организма, а в землянике содержится аскорбиновая кислота, молибден, марганец и медь.

При выборе ароматных плодов стоит не только обращать внимание на сезонность, но и понимать, где выращивали этот продукт.

"Нежелательно покупать ягоды тепличные, раннюю клубнику и черешню. Они красивы на вид, но не так полезны, как кажется. Такие ягоды могут содержать большое количество нитратов". Елена Ушанская

Ягоды, как и фрукты, овощи, нужно покупать в сезон, характерный для данной местности. Не стоит торопиться приобретать первые партии после зимнего периода.

Обязательно нужно хорошо промывать под проточной водой, так как грязные плоды могут быть источником гельминтозов и инфекций.

Ко всем ярким вкусовым и природным качествам клубника, к тому же, природный афродизиак. Некоторые специалисты указывают и на то, что маленькие светлые семена на ягоде содержат биологически активный цинк, который оказывает положительное влияние на половые гормоны.

Но, несмотря на положительный эффект от поедания ягод, стоит знать еще и об опасностях.

"Употребление ягод стоит ограничить при гастрите с повышенной кислотностью, так как есть риск обострения заболевания. Кроме того, чрезмерное употребление такого продукта не полезно тем, у кого имеются воспалительные заболевания кишечника. На фоне этого может появиться вздутие и дискомфорт", – заключила нутрициолог.

Ранее диетолог и нутрициолог предупредил, что некоторые фрукты вредны для тех, кто хочет похудеть.