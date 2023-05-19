Павлодарские экологи проверяют уровень пыли около золоотвала ТЭЦ-1
Фото: wikimapia.org
Природоохранный прокуратурой при мониторинге социальных сетей установлено пыление золоотвала АО "Алюминий Казахстана", сообщает Zakon.kz.
19 мая сотрудники испытательной лаборатории провели исследования качества атмосферного воздуха на содержание пыли в санитарно-защитной зоне предприятия.
"Департаментом назначается поверка в отношении АО "Алюминий Казахстана", по результатам проверенной проверки будет сообщено дополнительно". Департамент экологии по Павлодарской области
Ранее сообщалось, что депутаты и экологи бьют тревогу из-за вредных выбросов в Усть-Каменогорске.
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