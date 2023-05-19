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Павлодарские экологи проверяют уровень пыли около золоотвала ТЭЦ-1

ТЭЦ-1 Фото: wikimapia.org
Природоохранный прокуратурой при мониторинге социальных сетей установлено пыление золоотвала АО "Алюминий Казахстана", сообщает Zakon.kz.

19 мая сотрудники испытательной лаборатории провели исследования качества атмосферного воздуха на содержание пыли в санитарно-защитной зоне предприятия.

"Департаментом назначается поверка в отношении АО "Алюминий Казахстана", по результатам проверенной проверки будет сообщено дополнительно". Департамент экологии по Павлодарской области

Ранее сообщалось, что депутаты и экологи бьют тревогу из-за вредных выбросов в Усть-Каменогорске.

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