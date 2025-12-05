Павлодарский алюминиевый завод признан одним из лучших предприятий Казахстана

Павлодарский алюминиевый завод АО «Алюминий Казахстана" получил серебряную награду республиканского конкурса социальной ответственности "Парыз" в номинации "Лучшее предприятие в области охраны труда" среди субъектов крупного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

ПАЗ, входящий в Eurasian Resources Group (ERG), – единственный казахстанский производитель глинозема и крупнейший работодатель Павлодарской области.

Директор Павлодарского алюминиевого завода (ПАЗ) Айтуган Ахметов, комментируя событие, отметил, что безопасность на предприятии всегда была и будет важным приоритетом.

"Признание в республиканском конкурсе – отнюдь не символический жест для сотрудников завода. Для того чтобы соответствовать всем критериям, мы провели огромную коллективную работу. И ее главный результат – значительное снижение производственного травматизма", – сказал Айтуган Ахметов.

Также значимую роль в совершенствовании предприятия сыграл созданный на ПАЗе Центр практических навыков безопасного труда.

"Здесь проводится обучение сотрудников на симуляторе скольжения, тренажерах по пожарной безопасности и по подъему/спуску в кабину, а на комплексных полигонах – работе на высоте и в замкнутых пространствах. К слову, аналогов последнему полигону в стране нет, это наша разработка, которая получила патент на изобретение", – поделился руководитель по ОтиПБ Павлодарского алюминиевого завода АО "Алюминий Казахстана" Алексей Чабанов.

При этом ежедневно на заводе создаются комфортные условия труда и безопасности. Как отмечает руководитель по охране труда, нормы обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой на ПАЗе значительно превышают требования законодательства.

Фото: ERG

Вместе с тем сотрудники завода обеспечены не только питанием и молоком, но и бесплатными или со скидками услугами спортзалов, бассейнов, санаториев и зон отдыха. Это наглядно подтверждается тем, что на предприятии не зафиксирован ни один случай профзаболеваний за более чем 7 лет.

Тем самым, создавая условия для охраны здоровья и жизни сотрудников, АО "Алюминий Казахстана" еще в большей степени развивает сферу безопасного труда, усиливая коллективную вовлеченность в достижение важных для всех целей и задач.

Фото: ERG

В этот же день еще одно предприятие ERG – Донской горно-обогатительный комбинат АО "ТНК "Казхром" – удостоено Гран-при в номинации "Лучшее предприятие – участник подготовки кадров" республиканского конкурса "Кәсіби маман".

Донской ГОК тесно сотрудничает с Хромтауским горнотехническим высшим колледжем. На предприятии студенты регулярно проходят оплачиваемую практику в цехах Донского ГОКа. Для молодых специалистов это важное преимущество: они выходят на рынок труда с реальными производственными навыками.

Фото: ERG

Директор Донского ГОКа Бауыржан Утемисов выразил огромную гордость за компанию и за партнера.

"Это достойное завершение Года рабочих профессий и Года 30-летия компании "Казхром". Благодаря сильной образовательной базе студенты этого колледжа громко заявляют о себе на международных конкурсах профессионального мастерства, а выпускники очень быстро становятся высококвалифицированными специалистам своего дела. Многие из них сегодня занимают руководящие должности на нашем предприятии". Бауыржан Утемисов

Фото: ERG

Вместе с тем в 2025 году в колледже начал работу современный центр компетенций. На его создание "Казхром" выделил 115 млн тенге, а в общей сложности в развитие колледжа в текущем году компания инвестировала 200 млн тенге.