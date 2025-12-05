#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
499.65
582.89
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
499.65
582.89
6.47
События

Павлодарский алюминиевый завод признан одним из лучших предприятий Казахстана

заводы признаны одним из лучших предприятий Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 13:06 Фото: ERG
Павлодарский алюминиевый завод АО «Алюминий Казахстана" получил серебряную награду республиканского конкурса социальной ответственности "Парыз" в номинации "Лучшее предприятие в области охраны труда" среди субъектов крупного бизнеса, сообщает Zakon.kz.

ПАЗ, входящий в Eurasian Resources Group (ERG), – единственный казахстанский производитель глинозема и крупнейший работодатель Павлодарской области.

Директор Павлодарского алюминиевого завода (ПАЗ) Айтуган Ахметов, комментируя событие, отметил, что безопасность на предприятии всегда была и будет важным приоритетом.

"Признание в республиканском конкурсе – отнюдь не символический жест для сотрудников завода. Для того чтобы соответствовать всем критериям, мы провели огромную коллективную работу. И ее главный результат – значительное снижение производственного травматизма", – сказал Айтуган Ахметов.

Также значимую роль в совершенствовании предприятия сыграл созданный на ПАЗе Центр практических навыков безопасного труда.

"Здесь проводится обучение сотрудников на симуляторе скольжения, тренажерах по пожарной безопасности и по подъему/спуску в кабину, а на комплексных полигонах – работе на высоте и в замкнутых пространствах. К слову, аналогов последнему полигону в стране нет, это наша разработка, которая получила патент на изобретение", – поделился руководитель по ОтиПБ Павлодарского алюминиевого завода АО "Алюминий Казахстана" Алексей Чабанов.

При этом ежедневно на заводе создаются комфортные условия труда и безопасности. Как отмечает руководитель по охране труда, нормы обеспечения сотрудников средствами индивидуальной защиты и спецодеждой на ПАЗе значительно превышают требования законодательства.

Фото: ERG

Вместе с тем сотрудники завода обеспечены не только питанием и молоком, но и бесплатными или со скидками услугами спортзалов, бассейнов, санаториев и зон отдыха. Это наглядно подтверждается тем, что на предприятии не зафиксирован ни один случай профзаболеваний за более чем 7 лет.

Тем самым, создавая условия для охраны здоровья и жизни сотрудников, АО "Алюминий Казахстана" еще в большей степени развивает сферу безопасного труда, усиливая коллективную вовлеченность в достижение важных для всех целей и задач.

Фото: ERG

В этот же день еще одно предприятие ERG – Донской горно-обогатительный комбинат АО "ТНК "Казхром" – удостоено Гран-при в номинации "Лучшее предприятие – участник подготовки кадров" республиканского конкурса "Кәсіби маман".

Донской ГОК тесно сотрудничает с Хромтауским горнотехническим высшим колледжем. На предприятии студенты регулярно проходят оплачиваемую практику в цехах Донского ГОКа. Для молодых специалистов это важное преимущество: они выходят на рынок труда с реальными производственными навыками.

Фото: ERG

Директор Донского ГОКа Бауыржан Утемисов выразил огромную гордость за компанию и за партнера.

"Это достойное завершение Года рабочих профессий и Года 30-летия компании "Казхром". Благодаря сильной образовательной базе студенты этого колледжа громко заявляют о себе на международных конкурсах профессионального мастерства, а выпускники очень быстро становятся высококвалифицированными специалистам своего дела. Многие из них сегодня занимают руководящие должности на нашем предприятии".Бауыржан Утемисов

Фото: ERG

Вместе с тем в 2025 году в колледже начал работу современный центр компетенций. На его создание "Казхром" выделил 115 млн тенге, а в общей сложности в развитие колледжа в текущем году компания инвестировала 200 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
КАМАЗ с жидким битумом перевернулся возле Павлодарского алюминиевого завода
23:27, 23 апреля 2024
КАМАЗ с жидким битумом перевернулся возле Павлодарского алюминиевого завода
Компания Polymetal получила награду за социальные проекты в Казахстане
17:15, 12 декабря 2023
Компания Polymetal получила награду за социальные проекты в Казахстане
В Костанайской области появится новый алюминиевый завод
10:57, 02 ноября 2024
В Костанайской области появится новый алюминиевый завод
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: