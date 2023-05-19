Связь между ожирением и облысением объяснила врач

Дерматолог Моника Чахар объяснила связь между ожирением и облысением, сообщает Zakon.kz.

Изданию Health Shots она рассказала, что лишние килограммы приводят к гормональному дисбалансу – в частности, увеличивают выработку андрогенов. В свою очередь, их повышенный уровень провоцирует появление ломкости и выпадение волос.

По словам специалиста, у женщин с избыточным весом развивается резистентность к инсулину, что может послужить толчком к развитию поликистоза яичников. В свою очередь, данное заболевание является одним из факторов повышенного облысения.

Врач для профилактики рекомендует наладить свой рацион, в котором должны присутствовать фрукты, овощи и нежирное мясо. Кроме того, в меню должны преобладать продукты, богатые витаминами А, С и Е, а также биотином, цинком и железом. Также собеседница издания предложила избегать стрессов, заняться спортом и включить в уход за волосами массаж головы.

Ранее кандидат медицинских наук, доцент кафедры нутрициологии КазНМУ им. С.Д. Асфендиярова Елена Ушанская рассказала Zakon.kz, на какие ягоды стоит обратить внимание и как рекомендуется их употреблять.