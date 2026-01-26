#Казахстан в сравнении
Советы

Врач опровергла мифы об облысении и назвала тревожные симптомы

лысый мужчина, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 13:09 Фото: pixabay
Доктор медицинских наук, трихолог Юлия Галлямова прокомментировала распространенные мнения о том, что мужское облысение отражает высокий уровень тестостерона, а стресс выступает "мгновенным" триггером потери волос, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, эти утверждения некорректны. Волосяные фолликулы, объяснила Галлямова, реагируют на сильные переживания с задержкой – чаще всего через 2-3 месяца после стрессового эпизода. Именно поэтому пациенты редко связывают ухудшение состояния волос с перенесенными событиями.

И андрогенетическая алопеция у мужчин, подчеркнула врач, не связана с избытком тестостерона.

"Лысина не является признаком переизбытка мужских гормонов – андрогенов. Это генетически обусловленная чувствительность волосяных фолликулов к ним. Уровень гормонов у мужчин с редеющими волосами может быть абсолютно нормальным", – рассказала трихолог "Газете.Ru".

Галлямова также обратила внимание на формы алопеции, которые легко пропустить. Так, гнездная и рубцовая алопеция нередко развиваются постепенно и не всегда сопровождаются выраженным выпадением волос. Эти формы относятся к аутоиммунным заболеваниям. Иногда первыми эти изменения замечают парикмахеры, а не сами пациенты.

"У мужчин проблему часто выявляют поздно из-за коротких стрижек: из-за них медленное истончение волос остается незаметным, и к врачу пациенты приходят уже на стадии выраженного поредения в теменной зоне", – предупреждает врач.

Галлямова советует не откладывать визит к врачу при появлении тревожных симптомов. Среди них:

  • обильное выпадение волос, продолжающееся более двух-трех недель;
  • зуд и болезненность кожи головы;
  • ощущение "мурашек";
  • корочки;
  • уплотнения;
  • выраженная перхоть;
  • постепенное поредение без заметного выпадения.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее эксперты рассказали, какую опасность для волос могут таить зимние головные уборы.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
