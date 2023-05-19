В Жетысуской области продавали поддельные медицинские документы

Полицейские региона при координации прокуратуры области задержали трех жителей Талдыкоргана, которых подозревают в продаже работникам медучреждений разных регионов поддельных сертификатов о повышении квалификации, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, указанные медицинские сертификаты дают право осуществлять медицинскую деятельность и допуск к клинической практике (работа с пациентами по специальности) и присваивают квалификационную категорию.

Уточняется, что в подделке и сбыте этих медицинских документов принимали участие один из программистов облздрава, бывший сотрудник правоохранительного органа и медсестра частного медцентра.

"При обыске в местах работы и жительства подозреваемых обнаружено около 300 заполненных на разные имена квалификационных свидетельств различных учебных медзаведений и медучреждений, а также другие предметы, доказывающие их преступную деятельность. Денежные вознаграждения за незаконную деятельность производились путем перечислений на карточки из разных регионов страны", – рассказал начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Жетысуской области Саркытбай Кусаинов.

Известно, что задержанные дали признательные показания, следственные действия продолжаются.







Ранее сообщалось, что в Актобе полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве.

