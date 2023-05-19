Қаз
#Ситуация в Украине #Взрыв в Жанаозене #1xBet
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Жетысуской области продавали поддельные медицинские документы

подделка Фото: скриншот видео
Полицейские региона при координации прокуратуры области задержали трех жителей Талдыкоргана, которых подозревают в продаже работникам медучреждений разных регионов поддельных сертификатов о повышении квалификации, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе ДП региона, указанные медицинские сертификаты дают право осуществлять медицинскую деятельность и допуск к клинической практике (работа с пациентами по специальности) и присваивают квалификационную категорию.

Уточняется, что в подделке и сбыте этих медицинских документов принимали участие один из программистов облздрава, бывший сотрудник правоохранительного органа и медсестра частного медцентра.

"При обыске в местах работы и жительства подозреваемых обнаружено около 300 заполненных на разные имена квалификационных свидетельств различных учебных медзаведений и медучреждений, а также другие предметы, доказывающие их преступную деятельность. Денежные вознаграждения за незаконную деятельность производились путем перечислений на карточки из разных регионов страны", – рассказал начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Жетысуской области Саркытбай Кусаинов.

Известно, что задержанные дали признательные показания, следственные действия продолжаются.


Ранее сообщалось, что в Актобе полицейские задержали подозреваемых в вымогательстве.

Читайте также

В Уштобе с обрыва в реку вылетела машина, идут поиски одного погибшего

Четыре человека погибли в ДТП в Атырауской области

Около 150 павших сайгаков нашли в ЗКО

Елена Беляева
Жетысуская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
ПРАВМЕДИА: Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
Что изменится в Трудовом кодексе с 1 июля 2023 года
доллар США
Приближаясь ко дню X: чем опасен для Казахстана дефолт по госдолгу в США?
Почему казахстанцы стали реже покупать дома и квартиры
Почему казахстанцы стали реже покупать дома и квартиры
Теннис Мат Остапенко
Остапенко нецензурно выразилась в адрес Рыбакиной после полуфинала "Мастерса"
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления