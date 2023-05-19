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В районе центрального рынка Уральска зарезали мужчину

авто Фото: Zakon.kz
По информации пресс-службы Департамента полиции ЗКО, убийство произошло в районе центрального рынка Уральска 19 мая около 4:22, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, неизвестный, находясь возле кафе "Али", нанес ножевое ранение гражданину 1995 года рождения, который от полученных травм скончался в больнице.

"Принятыми мерами по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 19-летний парень", – рассказали порталу "Мой город" в пресс-службе ведомства.

По делу назначены соответствующие экспертизы. Ведется досудебное расследование по ч.1 ст. 99  "Убийство".

Известно, что в убийстве подозревают 19-летнего парня. Он водворен в изолятор Управления полиции города.

Ранее сообщалось, что 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына.

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