В районе центрального рынка Уральска зарезали мужчину

По информации пресс-службы Департамента полиции ЗКО, убийство произошло в районе центрального рынка Уральска 19 мая около 4:22, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, неизвестный, находясь возле кафе "Али", нанес ножевое ранение гражданину 1995 года рождения, который от полученных травм скончался в больнице.

"Принятыми мерами по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 19-летний парень", – рассказали порталу "Мой город" в пресс-службе ведомства.

По делу назначены соответствующие экспертизы. Ведется досудебное расследование по ч.1 ст. 99 "Убийство".

Известно, что в убийстве подозревают 19-летнего парня. Он водворен в изолятор Управления полиции города.

Ранее сообщалось, что 85-летнюю карагандинку подозревают в убийстве сына.

