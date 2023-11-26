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Законодательство РК

Автомат и два пистолета нашли полицейские в спальне у жителя Уральска

конфискация Фото: скриншот видео
Пресс-служба Департамента полиции ЗКО заявила о том, что 62-летний житель Уральска хранил в спальне автомат Калашникова и два пистолета, сообщает Zakon.kz.

По заключению экспертизы, пишет портал "Мой город", АК-103 является боевым и вполне пригодным для выстрелов. Травматический пистолет неисправен, в нем сломана рамка.

Начато досудебное расследование по ст. 287 УК РК "Незаконное хранение, огнестрельного оружия".

Ранее в социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, что мужчина достает оружие из багажника и перекладывает его на сиденье. Видео полицейские изучили, провели проверку и нашли владельца оружия.

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Елена Беляева
Западно-Казахстанская область Уральск
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