Автомат и два пистолета нашли полицейские в спальне у жителя Уральска
Фото: скриншот видео
Пресс-служба Департамента полиции ЗКО заявила о том, что 62-летний житель Уральска хранил в спальне автомат Калашникова и два пистолета, сообщает Zakon.kz.
По заключению экспертизы, пишет портал "Мой город", АК-103 является боевым и вполне пригодным для выстрелов. Травматический пистолет неисправен, в нем сломана рамка.
Начато досудебное расследование по ст. 287 УК РК "Незаконное хранение, огнестрельного оружия".
Ранее в социальных сетях появилось видео. На кадрах видно, что мужчина достает оружие из багажника и перекладывает его на сиденье. Видео полицейские изучили, провели проверку и нашли владельца оружия.
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