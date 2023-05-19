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Законодательство РК

Мужчина с тяжелыми травмами попал в столичную больницу из-за аварии на работе

авто Фото: Zakon.kz
48-летнего жителя Акмолинской области придавило кузовом автомобиля, когда он находился на рабочем месте в одном из крестьянских хозяйств, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба ДП региона, мужчина был госпитализирован в городскую больницу г. Астаны с диагнозом "закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, тупая травма живота, грудной клетки, повреждение поясничного отдела спинного мозга".

Инцидент произошел 13 мая.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование по ст. 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".

В настоящее время проводится проверка государственного инспектора труда, назначена судебно-медицинская экспертиза.

В марте сообщалось, что строители и горняки в Казахстане чаще всего получают травмы на работе.

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