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Законодательство РК

В Актобе задержали пьяную девушку в полицейской форме

форма полиции Фото: polisia.kz
19 мая на пульт "102" Центра оперативного управления полиции поступило сообщение о том, что в микрорайоне "Есет батыра" ходит девушка в форме сотрудника полиции в нетрезвом состоянии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба ДП региона, выехавшие по указанному адресу участковые инспекторы полиции задержали 29-летнюю девушку, которая, как оказалось, не имеет никакого отношения к полиции.

"На данный момент она доставлена в участковый пункт полиции для составления протокола по ст. 440 "Распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения", 434 "Мелкое хулиганство" и по ст. 675 "Незаконное ношение (использование) одежды со знаками различия и (или) символикой военной формы, а также форменной одежды и специального обмундирования" КоАП РК", – говорится в сообщении.
полиция

Фото: polisia.kz

В данное время выясняется, откуда задержанная взяла форменное обмундирование сотрудника полиции.

В феврале сообщалось, что лжеполицейский вымогал деньги у подростка в Актобе.

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