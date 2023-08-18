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В Актобе девушка упала с балкона многоэтажки

смерть человека Фото: Zakon.kz
18 августа в центр оперативного управления поступило сообщение о том, что с балкона многоэтажного дома упала девушка, сообщает Zakon.kz.

Наряд полиции возле указанного дома обнаружил тело 26-летней девушки, упавшей с балкона 7-го этажа 9-этажного дома.

"Она от полученных травм скончалась до приезда бригады скорой помощи. Причины и мотивы произошедшего выясняются", – сообщает пресс-служба ДП Актюбинской области.

Ранее сообщалось, что в Житикаре 16-летняя девочка курила на подоконнике и упала с пятого этажа.

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Елена Беляева
Актобе Актюбинская область
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