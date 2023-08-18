В Актобе девушка упала с балкона многоэтажки

Фото: Zakon.kz

18 августа в центр оперативного управления поступило сообщение о том, что с балкона многоэтажного дома упала девушка, сообщает Zakon.kz.

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