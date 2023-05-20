Общежитие таразской школы-интерната закрыли из-за нашествия насекомых

С нашествием неизвестных насекомых пытаются справиться в таразской школе-интернате для девочек. Из-за этого закрыли целое общежитие, а детей распустили по домам, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации КТК, дирекция решила не выяснять, что за букашки заполонили учреждение, а просто провела внутри дезинсекцию.

Отмечается, что насекомые похожи на постельного клеща. Дети сделали ряд фотографий диванов, где букашек достаточно много.

Между тем дирекция лицея наличие кровососущих в кампусах отрицает. Говорят, даже не выясняли породу, просто вызвали частных дезинсекторов. Но учебный процесс все-таки пришлось скорректировать. Теперь иногородние девочки ютятся в одном корпусе, а городских отправили по домам.

"Укусов детей мы не зафиксировали. Никто не пострадал. Как только заметили жуков, тут же приступили к уборке территории. Думаем, что это букашки древесные, которые прилетают вместе с пухом. Чтобы насекомые не размножались, тут же вызвали дезинсекторов". Замдиректора школы-интерната для девочек "Білім-Инновация" города Тараза Жанар Курманбаева

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