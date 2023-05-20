Полицейские Австралии объяснили, зачем ударили электрошокером 95-летнюю бабушку

Ранее в доме престарелых Yallambee Lodge полиция применила электрошокер к Ноулэнд из-за того, что она представляла опасность для их безопасности. Бабушка весом 43 кг медленно передвигалась с помощью ходулей, в руках у нее был нож, сообщает Zakon.kz.

По словам полиции, 95-летняя Клэр Ноуленд, страдающая деменцией и весящая 43 кг, продвигалась к ним "медленным шагом" с ходулями, а в руках у нее был зазубренный нож для резки мясных стейков, сообщает The Guardian.



Полиция решила, что угроза была настолько серьезной, что им пришлось применить электрошокер. Ноуленд упала и разбила голову. В течение двух дней после этого она находилась в районной больнице Кумы (город на юге астралийского штата Новый Южный Уэльс). Бабушка несколько раз приходила в сознание.

Полицейские утверждают, что они пытались "деэскалировать ситуацию и заставить Ноулэнд бросить нож". По их словам, она пошла на них вперед и делала это медленно.

"В тот момент, когда ее ударили электрошокером, она приближалась к полиции, справедливо сказать, в медленном темпе. Она была на ходулях. Но у нее был нож. Я не могу понять, что происходило в голове у кого-либо из полицейских при использовании электрошокера". Помощник комиссара полиции штата Новый Южный Уэльс Питер Коттер

Полиция также сообщила, что ответственного за этот инцидент – старшего констебля с 12-летним опытом работы – отстранили от службы.

Клэр Ноуланд остается в критическом состоянии. Бабушка работала волонтером в церкви Святого Винсента де Поля и посещала местные дома престарелых.