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Голый оперный певец с луком и стрелами разгромил дом престарелых в Британии

Голый оперный певец с луком и стрелами разгромил дом престарелых в Британии Фото: pxhere
Полиция графства Ланкашир в Великобритании задержала 63-летнего оперного певца, который устроил пьяный дебош в доме престарелых. Чтобы утихомирить голого мужчину с луком и стрелами в руках, полицейские трижды применили электрошокер, сообщает Zakon.kz.
Как пишет The Telegraph, задержанный полицией оперный певец Марк Холланд нанес ущерб чужому имуществу на 2800 фунтов стерлингов (более 1,6 млн тенге). Он устроил дебош в доме престарелых, когда сотрудники учреждения не позволили ему отправиться за покупками.

63-летний Холланд добровольно отправился в дом престарелых из-за проблем со здоровьем и депрессии. Обычно ему разрешали самостоятельно выходить за продуктами в небольшой городок Литам-Сент-Эннс, где находится социальное учреждение. Но в этот раз певец был сильно пьян, поэтому ему не разрешили покинуть здание. Холланд вышел из себя и принялся громить все вокруг.

По словам очевидцев, мужчина начал громко петь и вышел из своей комнаты полностью обнаженным, но с луком и стрелами в руках. Холланд принялся угрожать сотрудникам дома престарелых. Другим пожилым людям пришлось спрятаться в подвале. На место происшествия вызвали полицию. К ее приезду оперный певец успел сломать несколько дверей, привел в действие огнетушители и сбросил несколько кусков бетона на автомобиль, стоявший у входа в учреждение. Когда полицейские прибыли по вызову, им пришлось трижды ударить дебошира тазером, прежде чем он успокоился.

"Он напал на меня и трех других офицеров полиции с большим луком и стрелами. Я никогда прежде не сталкивалась с такими угрозами. Он натянул тетиву и целился прямо в нас", – заявила одна из полицейских, подчеркнув, что у стрел были заостренные металлические наконечники.

Холланд успел выпустить в полисменов одну стрелу, но порвал тетиву, после чего его задержали.

По решению суда оперного певца обязали выплатить денежные компенсации всем участникам инцидента. Он заплатит 2800 фунтов стерлинга за ущерб дому престарелых и по 250 фунтов (143 тыс. тенге) – всем сотрудникам соцучреждения, а также владельцу разбитого автомобиля.

Ранее полиция Лондона извинилась за жесткое задержание мальчика с водяным пистолетом.

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