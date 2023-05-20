Аскар Акаев и его жена приехали в Кыргызстан через Казахстан

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев и его супруга Майрам Акаева приехали в страну, сообщает Zakon.kz.

Они въехали в Кыргызстан через Казахстан в ночь с 19 на 20 мая. Цель приезда – чтение лекций в Национальной академии наук и Кыргызском техническом университете, сообщает Sputnik Кыргызстан.

В рамках дела о разработке Кумтора Аскару Акаеву предъявили обвинения в соучастии в злоупотреблении властью и служебным положением, а также в халатности по эпизодам заключения генерального соглашения с компанией "Камеко" в 1992 году и реструктуризации проекта "Кумтор" в 2003-м.

В августе 2021 года, спустя 16 лет после изгнания, Акаев прибыл в Кыргызстан, чтобы дать показания по делу Кумтора. Повторно он прилетел в декабре.

В ходе одного из интервью экс-глава государства сказал, что правоохранительные органы больше не имеют к нему претензий.

В середине января 2022 года президент Садыр Жапаров сообщил, что Аскар Акаев "полностью искупил вину перед народом" за прежние ошибки. Спустя год стало известно, что уголовное дело в отношении Акаева прекратили в связи с истечением срока давности.