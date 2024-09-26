Садыр Жапаров об ошибках Аскара Акаева: Человек не должен долго находиться на посту президента

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров перечислил ошибки, допущенные Аскаром Акаевым на посту главы государства, сообщает Zakon.kz.

Об этом Садыр Жапаров рассказал 26 сентября 2024 года в интервью государственному информационному агентству "Кабар".

"Это не моя оценка, а большинства людей. Во-первых, он не смог проконтролировать процесс приватизации. Государственные служащие, люди, которые имели деньги и власть, растаскали народное имущество, разорили заводы и фабрики, которые работали, продав станки за границу. Во-вторых, было разрушено сельское хозяйство. Но в вопросе сельского хозяйства Акаев не виноват, ведь он не земледелец, а ученый человек. В разрушении сельского хозяйства нужно обвинять некомпетентного министра-демагога. В данную сферу нужно было поставить сильного министра, такого, как ныне покойный Жумгалбек Аманбаев. Таким образом, Аскар Акаевич ошибся и в подборе кадров", – сказал президент Кыргызстана.

Также он назвал самую главную ошибку Аскара Акаева.

"В-третьих, самая главная ошибка заключалась в том, что нельзя было доводить дело до событий марта 2004 года, когда его изгнал народ. Он должен был достойно уйти после 10 лет правления. В природе человека есть одно явление: люди устают от человека, которого видят каждый день. Пусть даже он будет золотым человеком – людям становится скучно смотреть на него постоянно. Для этого президенты во всем мире избираются на один срок, на семь лет или на два срока по 4-5 лет. Мировой опыт показал, что человек не должен долго находиться на посту президента. Но мы все люди, и делаем ошибки. Или власть так сладка, я не знаю". Садыр Жапаров

По его мнению, если бы Аскар Акаев ушел, не доведя ситуацию до изгнания, то портреты Аскара Акаева, как первого президента и экс-президента, сейчас висели бы повсюду.

"Вчера Жогорку Кенеш отказался предоставить ему статус экс-президента. Вот почему, извлекая уроки из прошлого, меньшинство должно подчиняться большинству. Я повторю еще раз, люди не прощают, если вы сделаете 99 добрых дел, но совершите одну ошибку. Такова природа людей. Хорошие поступки быстро забываются, но плохие никогда не будут забыты. Из-за этого не нужно расстраиваться. Поэтому постараемся не ошибаться, а постоянно обновляться, делать частые изменения и развиваться, вот тогда народ будет ценить и уважать". Садыр Жапаров

25 сентября 2024 года парламент Кыргызстана отказал Аскару Акаеву в восстановлении статуса экс-президента.