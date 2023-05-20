Житель Степногорска выбросил собаку из окна 5 этажа

Житель города Степногорск выбросил из окна пятого этажа собаку. Животное погибло, передает Zakon.kz.

Информация о происшествии появилась в соцсетях. Instagram-аккаунт "Степногорск не спит" пишет, что это сделал пьяный житель дома.

"Свидетели есть. Заявление принято. Трус из дома не вышел. Собаку прикопал за соседней заброшенной. Следы крови пытались замыть", - говорится в сообщении.

В пресс-службе ДП Акмолинской области заявили, что по факту жестокого обращения с животным Департаментом полиции проводится досудебное расследование по статье 316 УК РК ("Жестокое обращение с животным").

15 мая житель Павлодара выкинул из окна многоэтажки щенка, животное погибло на месте. Мужчине грозит тюремный срок по той же статье.

