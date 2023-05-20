ЕС намерен ввести санкции против 90 компаний по всему миру

Евросоюз включит в 11-й пакет антироссийских санкций более 90 компаний из разных стран, в том числе зарегистрированных в Китае, которые якобы обходят ограничения против Москвы, сообщает Zakon.kz.

Об этом в интервью телеканалу ZDF заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, ЕК "серьезно настроена прекратить обход санкций", поэтому в новый пакет ограничений попадут 90 компаний по всему миру, в отношении которых есть "четкие доказательства того, что они нарушают санкции, то есть доставляют санкционные товары в Россию напрямую из Европейского союза через третьи страны".

При этом глава ЕК сообщила, что меры коснутся восьми компаний, базирующихся в Китае.

По словам главы Еврокомиссии, попытки обойти санкции необязательно предпринимают третьи государства, часто это делают работающие в них компании. Поэтому в новом пакете санкций есть решение, чтобы Брюссель мог вводить ограничительные меры против таких фирм вне зависимости от того, где они расположены.

Ранее фон дер Ляйен уже заявляла, что 11-й пакет санкций в отношении России будет в основном направлен на предотвращение обхода действующих ограничений.

В настоящий момент санкционный список ЕС против России насчитывает около 1600 компаний и физлиц, являясь крупнейшим в истории.

Ранее лидеры стран G7 призвали Китай оказать давление на Россию.