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Европейский союз принял 14-й пакет санкций против РФ, где упомянул компании из Казахстана

Европейский союз принял 14-й пакет санкций против РФ, где упомянул компании из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2024 12:43 Фото: Zakon.kz
Евросоюз принял 14-й пакет санкций против России, включая ограничения на транзит российского СПГ через европейские порты, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

Под ограничения попали 116 физических лиц и организаций РФ.

Компаниям Евросоюза запретили использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России и совершать транзакции с организациями, которые ею пользуются. Кроме того, вводятся ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта СПГ из РФ.

Также введены рестрикции в отношении так называемого "теневого флота" России, куда Совет ЕС включил список из 27 судов.

Помимо этого, страны Евросоюза ввели санкции против компаний из Казахстана, Кыргызстана, КНР, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), так как они якобы помогают России обходить наложенные ограничения. Также Совет ЕС обязал свои компании следить, чтобы их партнеры в третьих странах не нарушали европейские санкции.

Кроме того, политическим партиям, неправительственным организациям, аналитическим центрам и СМИ запрещено получать финансирование от источников в России.

Постпреды стран – членов ЕС 20 июня согласовали 14-й пакет антироссийских санкций. Как передавало бельгийское представительство, он предусматривает новые меры и усиливает действие от уже существующих ограничений, закрывая возможности для их обхода.

Ранее в кулуарах Сената прокомментировали информацию о том, что одна из казахстанских компаний попала в санкционный список США.

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