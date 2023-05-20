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Следующие пять лет могут стать самыми жаркими в истории

Следующие пять лет могут стать самыми жаркими в истории Фото: freepik
Ученые предупреждают, что пятилетний период с 2023 по 2027 год может стать самым жарким в истории наблюдений за погодой и климатом, сообщает Zakon.kz.

Об этом свидетельствует отчет Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Исследователи выяснили, что в этот период вероятность повышения глобальной температуры более чем на 1,5 градуса Цельсия в сравнении с доиндустриальным уровнем составит около 66 процентов. Сейчас средняя глобальная температура примерно на 1,15 градуса выше, чем на рубеже XX века.

Кроме того, в указанный период количество дождей в Северной Европе, в Сибири, на Аляске, а также в африканском регионе Сахель увеличится, а над Амазонкой и в некоторых частях Австралии – уменьшится.

Как пояснил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, ожидающееся повышение температуры "будет иметь далеко идущие последствия для здоровья, продовольственной безопасности, управления водными ресурсами и окружающей среды", и к такому развитию событий "нужно подготовиться".

В опубликованном докладе ВМО сообщила, что природный феномен Эль-Ниньо, известный своим согревающим эффектом, может прийти во второй половине этого года на смену противоположному феномену Ла-Нинья, под влиянием которого климат Земли находился в течение трех последних лет.

Ранее ученые предупредили, что Земля до конца XXI века войдет в новые климатические зоны.

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