Следующие пять лет могут стать самыми жаркими в истории
Об этом свидетельствует отчет Всемирной метеорологической организации (ВМО).
Исследователи выяснили, что в этот период вероятность повышения глобальной температуры более чем на 1,5 градуса Цельсия в сравнении с доиндустриальным уровнем составит около 66 процентов. Сейчас средняя глобальная температура примерно на 1,15 градуса выше, чем на рубеже XX века.
Кроме того, в указанный период количество дождей в Северной Европе, в Сибири, на Аляске, а также в африканском регионе Сахель увеличится, а над Амазонкой и в некоторых частях Австралии – уменьшится.
Как пояснил генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас, ожидающееся повышение температуры "будет иметь далеко идущие последствия для здоровья, продовольственной безопасности, управления водными ресурсами и окружающей среды", и к такому развитию событий "нужно подготовиться".
В опубликованном докладе ВМО сообщила, что природный феномен Эль-Ниньо, известный своим согревающим эффектом, может прийти во второй половине этого года на смену противоположному феномену Ла-Нинья, под влиянием которого климат Земли находился в течение трех последних лет.
Ранее ученые предупредили, что Земля до конца XXI века войдет в новые климатические зоны.