2023 год станет самым жарким за всю историю наблюдений – ученые

2023 год стал самым жарким, чем любой другой год за всю историю наблюдений. Об этом заявили ученые в преддверии климатического саммита, который состоится в ноябре, сообщает Zakon.kz.

Ученые Copernicus установили, что прошедший месяц стал самым жарким октябрем в мире за всю историю наблюдений: температура в октябре была на 1,7 градуса выше, чем в среднем в конце 1800-х годов.



Сжигая ископаемое топливо и разрушая природу, человек выбрасывает в атмосферу теплоулавливающие газы, которые со времен промышленной революции повысили температуру планеты на 1,2 градуса. По данным ученых, глобальная температурная аномалия в октябре 2023 года была второй по величине среди всех месяцев в наборе данных, уступая только предыдущему месяцу.

"Тот факт, что мы наблюдаем рекордно жаркий год, означает рекордные человеческие страдания. В течение этого года экстремальные тепловые волны и засухи, усугубленные экстремальными температурами, привели к гибели тысяч людей, потере средств к существованию, перемещению населения. Именно эти рекорды имеют значение". климатолог Имперского колледжа Лондона Фридерике Отто

На саммите в Париже восемь лет назад мировые лидеры пообещали попытаться остановить нагрев планеты на 1,5 градуса к концу века. Однако нынешняя политика приведет к нагреву планеты примерно на 2,4 градуса.