Гастроэнтеролог рассказала об опасности черешни

Специалист предупреждает, что чрезмерное употребление черешни может негативно повлиять на здоровье людей с сахарным диабетом, сообщает Zakon.kz.

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух в беседе с "Известиями" рассказала, что в 100 граммах черешни содержится около 12 граммов сахара, поэтому людям с диабетом не стоит ею увлекаться. Также ягода может вызвать аллергию у маленьких детей при ее введении в рацион.

Как отмечает врач, черешня богата полезными для здоровья микроэлементами, например, аскорбиновой кислотой, витаминами В1, В2, С, Е, РР. Помимо этого, в ней есть фосфор, калий, хром, йод, железо и фосфор.

"Эта ягода – отличный десерт для тех, кто следит за своей фигурой. Хром, который есть в ее составе, участвует в регуляции уровня глюкозы в крови и усиливает действие инсулина, а витамины группы В ускоряют обмен веществ", – отмечает врач.

Также черешня снижает холестерин, улучшает перистальтику кишечника, оказывает позитивное влияние при гипертонии и отеках. Благодаря малому количество калорий ягода не несет никакого вреда для фигуры, заключила Кашух.

Однако, помимо большого количества витаминов, в черешне есть много сахара, поэтому для диабетиков это неподходящий продукт.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее гастроэнтеролог дала рекомендации о том, как избавиться от изжоги.