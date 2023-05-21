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ЧМ-2023 по хоккею: названы лучшие игроки матча Казахстан – Латвия

ЧМ-2023 по хоккею: Названы лучшие игроки матча Казахстан – Латвия Фото: icehockey.kz
Лучшим игроком в составе сборной Казахстана в проигранной игре против латышей признан Никита Михайлис, сообщает Zakon.kz.

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У сборной Латвии лучшим игроком встречи признан Рудольф Балцерс.

Напомним, на ЧМ-2023 сборная Казахстана на данный момент набрала четыре очка в шести матчах. Казахстанские хоккеисты с разгромным счетом 0:7 уступили латышам и лишилась шансов на выход в плей-офф Чемпионата мира.


А ранее наши хоккеисты сенсационно победили по буллитам сборные Норвегии (4:3) и Словакии (4:3), однако потерпели уже четыре разгромных поражения — от Чехии (1:5), Швейцарии (0:5), Канады (1:5) и Латвии (0:7). 

Заключительный матч Чемпионата мира по хоккею сборная Казахстана проведет 22 мая против Словении, начало встречи – в 23:20 по времени Астаны.


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