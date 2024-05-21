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Назван лучший игрок хоккейного матча Казахстан – Польша

Назван лучший игрок хоккейного матча Казахстан – Польша, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2024 05:36 Фото: icehockey.kz
В победном матче против Польши звание лучшего игрока встречи в составе сборной Казахстана получил Никита Михайлис, забросивший первую шайбу, сообщает Zakon.kz.

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Также оргкомитетом определены лучшие игроки сборной Казахстана на чемпионате мира. Ими стали капитан Роман Старченко, голкипер Андрей Шутов и защитник Артем Королев.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана по хоккею 21 мая провела заключительный матч группового этапа чемпионата мира против команды Польши. В первом периоде соперник открыл счет в большинстве, вскоре счет удалось сравнять благодаря голу Никиты Михайлиса. В третьем отрезке игры второй гол нашей сборной забил Валерий Орехов, а Роман Старченко поставил точку в матче. 3:1 – победа, сборная Казахстана сохранила прописку в топ дивизионе чемпионата мира.


Ранее в шестом матче на чемпионате мира в топ-дивизионе команда Казахстана крупно уступила США со счетом 10:1.

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