Стало известно, сколько получит Елена Рыбакина за победу

Благодаря победе в Риме лидер женской сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина заработала 521 754 евро призовых и 1000 рейтинговых очков, сообщает Zakon.kz.

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Как отметили в Федерации тенниса Казахстана, Рыбакина также поднимется на четвертую строчку в рейтинге WTA (Live-рейтинг).

Ранее мы сообщали, что в полуфинале турнира серии "Мастерс" в Риме Рыбакина заработала 272 200 евро и 650 рейтинговых очков.

Отметим, Рыбакина вырвала победу сначала у Елены Остапенко (20-е место) в полуфинале турнира. А в финале у украинки Ангелины Калининой.

Елена выиграла второй титул WTA 1000 в сезоне и карьере. Всего это ее пятый титул и второй – на грунте (2023 WTA 1000 Индиан-Уэллс, 2022 Grand Slam Wibledon, 2020 WTA 250 Хобарт и 2019 WTA Бухарест). Также на счету у казахстанки финалы на Открытом чемпионате Австралии и Miami Open WTA 1000 в этом году. Кроме того, Рыбакина является рекордсменкой сезона по числу побед на турнирах WTA 1000 (19 побед). Она опережает Арину Соболенко и Игу Свёнтек, у которых по 15 выигранных встреч.