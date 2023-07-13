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Елена Рыбакина: Жаль, что так вышло

Лидер женской сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина прокомментировала поражение от Онс Жабер в четвертьфинале Уимблдона Фото: wimbledon.com
Лидер женской сборной Казахстана по теннису Елена Рыбакина прокомментировала поражение от Онс Жабер в четвертьфинале Уимблдона, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанская теннисистка не смогла защитить титул чемпионки Уимблдона. В матче за выход в полуфинал Елена Рыбакина проиграла Онс Жабер из Туниса со счетом 7:6, 4:6, 1:6. На пресс-конференции Рыбакина поделилась своими эмоциями о прошедшей игре.

"Жаль, что так вышло. Матч получился тяжелым, но я провела прекрасные две недели. На мой настрой не повлияло то, что трибуны больше поддерживали мою соперницу. Я не обращала на них внимание. Я знала, что так будет, еще с прошлого года. По сравнению с прошлогодним финалом она принимала более удачные решения. У меня было много шансов, особенно во втором сете. Но сегодня подача, которая является серьезным оружием, работала не лучшим образом. А она действовала очень точно, особенно в ключевые моменты. Приехать в качестве действующей чемпионки – это новый вызов для меня. Я горжусь тем, как провела первые матчи, потому что мне пришлось нелегко. Каждый матч я проводила лучше предыдущего. Теперь мне надо поработать перед американскими турнирами. Но я вынесу много положительного из этих двух недель. Я рада, что в этом году мои родители смогли приехать. Пока не знаю, что мы будем делать дальше. Надеюсь, немного отдохнем, а потом продолжим готовиться".Елена Рыбакина

Ранее организаторы Уимблдона представили видеообзор встречи Жабер – Рыбакина.

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