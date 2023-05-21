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Санврачи дали рекомендации родителям, отправляющим детей в оздоровительный лагерь

Санврачи дали рекомендации родителям, отправляющих детей в оздоровительный лагерь Фото: pixabay
Впереди лето, и санитарные врачи Алматы предложили родителям несколько советов, на которые следует обратить внимание при поиске лагерей для своих детей, сообщает Zakon.kz.

 В ДСЭК Алматы перечислили основные требования к лагерям.

Во-первых, у каждого юридического и физического лица, организующего летнюю оздоровительную деятельность, должно быть заключение о соответствии объекта санитарным требованиям. Данные санитарные требования предъявляются в соответствии с правилами "Санитарно-эпидемиологические требования к детским оздоровительным и санаторным объектам", утвержденными приказом и. о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 10 августа 2022 года №ДСМ-78. Санитарно-эпидемиологическое заключение предоставляется Управлениями санитарно-эпидемиологического контроля в зависимости от территорий расположения объекта.

Во-вторых, не следует забывать, что каждый родитель несет основную ответственность за здоровье своего ребенка. Поэтому, отправляя ребенка в летний оздоровительный лагерь, необходимо вести с ребенком профилактическую беседу об элементарных правилах личной гигиены, а именно:

  • мытье рук перед едой и после посещения туалета;
  • тщательно промывать овощи и фрукты под проточной водой перед употреблением;
  • запрет на использование дикорастущих плодов, произрастающих на территории оздоровительных лагерей;
  • обязательный прием душевых ванн с мылом после купания в бассейне;
  • не использовать чужие предметы личной гигиены (расчески, зубные щетки и т. д.) и одежду;
  • надевать плотно прилегающую одежду, закрывающий открытые части тела при выходе в туристический поход.

А также при появлении симптомов кишечной инфекции научите ребенка немедленно обращаться за медицинской помощью, если он чувствует себя слабым и проявляются признаки тошноты, рвоты, повышения температуры тела и т. д.

В-третьих, ваш ребенок, посещающий летнее оздоровительное учреждение, должен иметь документ о состоянии здоровья (форма 086/у), справку об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями (форма 071/у).

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