В Алматинской области спасли 25 детей из оздоровительного лагеря, которые потерялись в горах

Фото: кадр с видео

В Талгарском районе в горной местности Таусамалы спасателями проводились поиски одного взрослого и 25 детей в возрасте от 8 до 15 лет, которые сбились с пути в 300 м от оздоровительного лагеря, сообщает Zakon.kz.

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