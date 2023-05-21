Марк Цукерберг разбогател на 44 млрд долларов с начала года

Марк Цукерберг, глава Meta Platforms, значительно увеличил свое состояние с начала 2023 года. Его прирост составил рекордные 44,3 миллиарда долларов, что является наивысшим показателем среди самых богатых людей мира, сообщает Zakon.kz.

Сейчас состояние Марка Цукерберга оценивается в 89,9 миллиарда долларов, что позволяет ему занимать 12-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index. Однако по приросту состояния с начала текущего года Цукерберг лидирует среди миллиардеров. Второе и третье места в этом рейтинге занимают Бернар Арно, президент Louis Vuitton Moet Hennessy, и Илон Маск, основатель Tesla и SpaceX, а также владелец Twitter.

По словам журналиста Bloomberg, Марк Цукерберг сделал стратегическую ставку на метавселенную – особое виртуальное пространство, и стремился вложить в нее достаточные средства, чтобы доминировать в этом сегменте. В определенный момент его состояние сократилось на более чем 100 миллиардов долларов, хотя всего несколько лет назад он занимал третье место в рейтинге самых богатых людей мира.

В начале февраля текущего года Марк Цукерберг значительно увеличил свое состояние на 12 миллиардов долларов после массовых увольнений. Журналисты отмечали, что прибыльность акций Meta выросла более чем на 50 процентов в 2023 году после значительного спада, который произошел осенью.