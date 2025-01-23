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Происшествия

Парк аттракционов и ресторан горели в Шымкенте

Шымкент, горел парк аттракционов и ресторан, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2025 10:04 Фото: ДЧС Шымкента
В Шымкенте утром 23 января загорелся парк аттракционов, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС города, пожар случился в Аль-Фарабийском районе по пр. Тауке хана.

"На территории парка атракционов под навесом произошло загорание игровых автоматов с переходом огня на кровлю и два офисных помещения двухэтажного здания ресторанного комплекса", – сообщили в ведомстве.

Пожар локализовали в 08:13 и полностью потушили в 08:30. Жертв нет. Причина возгорания устанавливается.

Общая площадь пожара составила 230 кв. м.

Крупный пожар 20 января тушили спасатели в Талдыкоргане. Горел двухэтажный банный комплекс на площади 500 кв. м.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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