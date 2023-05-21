В Усть-Каменогорске автомобиль врезался в подъезд

Автомобиль в Усть-Каменогорске снес козырек подъезда, жители дома некоторое время были забаррикадированы, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло 20 мая около 3 часов ночи на Бульваре Гагарина, пишет YK-News.kz.

Некоторые жители дома услышали сильный грохот и вышли на улицу, чтобы узнать, что произошло.

Жильцы дома не сразу поняли, что на самом деле произошло, и подумали, что это было стихийное бедствие.

"Дом прям затрясло, думали землетрясение и побежали на улицу, а там стоит авто", — рассказала жительница дома Кристина в беседе с журналистом.

В результате наезда козырек упал на подъездную дверь и жители подъезда, в который врезались, не могли выйти на улицу до приезда спасателей.

По словам жителей, из врезавшегося в дом Subaru Forester вышел мужчина и две женщины.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и спасатели. Машину эвакуировали и с помощью гидравлического инструмента смогли отодвинуть упавший козырек.

Фото: ДЧС ВКО

Фото: ДЧС ВКО

По информации департамента по ЧС ВКО, 35-летний водитель Subaru уснул за рулем и допустил столкновение с подъездом.