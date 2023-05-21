Астрономы нашли следы огромных звезд, погибших после рождения Вселенной
Эти огромные звезды, масса которых превышает массу Солнца в 10 000 раз, раскрывают ранние этапы эволюции Вселенной, пишет в исследовании научного журнала Astronomy & Astrophysics.
Они помогают осветить процесс распределения тяжелых элементов в космосе. Группа исследователей под руководством Коринны Шарбоннель из Женевского университета обнаружила доказательства существования таких массивных звезд в шаровых скоплениях - плотных скоплениях древних звезд, которые предоставляют окно в раннюю Вселенную.
Ученые изучали изменения пропорций элементов среди звезд, сформировавшихся в одно и то же время из одних и тех же материалов. Это указывает на влияние сверхмассивных звезд, которые производили более тяжелые элементы.
Хотя эти звезды уже давно исчезли, были обнаружены косвенные следы их существования.