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Астрономы нашли следы огромных звезд, погибших после рождения Вселенной

космос Фото: freepik
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" сделал невероятное открытие. Астрономы обнаружили химические признаки сверхмассивных звезд которые исчезли всего через 440 миллионов лет после Большого взрыва, сообщает Zakon.kz.

Эти огромные звезды, масса которых превышает массу Солнца в 10 000 раз, раскрывают ранние этапы эволюции Вселенной, пишет в исследовании научного журнала Astronomy & Astrophysics.

Они помогают осветить процесс распределения тяжелых элементов в космосе. Группа исследователей под руководством Коринны Шарбоннель из Женевского университета обнаружила доказательства существования таких массивных звезд в шаровых скоплениях - плотных скоплениях древних звезд, которые предоставляют окно в раннюю Вселенную.

Ученые изучали изменения пропорций элементов среди звезд, сформировавшихся в одно и то же время из одних и тех же материалов. Это указывает на влияние сверхмассивных звезд, которые производили более тяжелые элементы.

Хотя эти звезды уже давно исчезли, были обнаружены косвенные следы их существования.

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